ソフトバンクへのトレードが決まったDeNAの山本祐大選手が12日、会見で相川亮二監督への思いや、新天地への意気込みを語りました。山本選手はNPBのプロ入り後、DeNAで9年目のシーズンを過ごしていました。今季はここまで捕手としては、チームでもっとも多い28試合に出場。チームの主力として活躍していました。そんなチームへの思い入れは強く「みんな熱くて優しくて、僕の成長を一番に考えてくれたチームだったので凄く寂しい」と