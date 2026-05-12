俳優の柴咲コウが主演を務める連続ドラマ『スキャンダルイブ』が、アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において、「作品賞」および「主演女優賞」の最優秀賞候補に選出された。【映像】『スキャンダルイブ』第一話同アワードは全世界のテレビや動画配信サービスなどのオンラインコンテンツを対象に、優れたコンテンツの功績を讃える国際的なコンクールで、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設