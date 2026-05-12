いい湯だな〜♪【ビフォー写真】油にまみれた体を何度もシャンプーしましたそんな歌が聞こえてきそうな写真が届きました。犬も入れる温泉に浸かっているのは、沖縄県名護市で保護された元野犬のゆうたくん。動物愛護管理センターに収容されたとき、体は油まみれでケガもしていたそうです。付いた仮名は「油太郎（ゆたろう）」。一度は殺処分対象になりましたが、寸前で沖縄の保護団体に引き取られ、預かりボランティアの家など