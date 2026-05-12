2026年5月11日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、高市早苗首相率いる日本の内閣が大型連休中に各国を歴訪し、資源外交で大きな成果を上げたようだと報じた。記事は高市内閣が積極的に外交活動を展開した背景として、米国とイランの紛争によるホルムズ海峡の事実上の封鎖で日本の原油の94％が影響を受け、中国による重要鉱物の輸出制限も重なった現状を紹介した。そして、赤沢亮正経済