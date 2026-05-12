新スタッドレスタイヤ「MICHELIN X-ICE SNOW+」発表日本ミシュランタイヤが2026年8月1日から順次発売する新スタッドレスタイヤ「MICHELIN X-ICE SNOW+」。冬道の確実な安全確保に加え、ドライ・ウェット路面での安定性や環境負荷低減を図った製品です。【画像】ミシュランの新スタッドレスタイヤを見る！（16枚）本記事では、同モデルの性能向上を支える独自のコンパウンド技術や内部構造について、公開資料と発表会での社長