サンソフトは、5月22日から24日まで京都市勧業館みやこめっせで開催される『BitSummit PUNCH』にSUNSOFTブースを出展することを発表した。3年ぶりの出展となり、2つの新作ゲームの試遊と限定ノベルティの配布が予定されている。 【画像あり】試遊できる2作品のスクリーンショット・ノベルティ 試遊出展される1本目は『Hard Edge - War Zone』。原作『ハードエッジ』が描いたハードSFな世界を