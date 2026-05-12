KRAFTON JAPANは、クリエイティブスタジオ「Unknown Worlds」が開発中の水中アドベンチャーゲーム『サブノーティカ 2』について、早期アクセス版の配信開始に先立ち、5月12日午前0時よりSteamでの事前購入および事前ダウンロードを実施中だ。 配信開始を前に、Steam版のウィッシュリスト登録数が世界合計で500万件を超えたという。多くのプレイヤーからの期待を受け、配信直後からスムー