お笑い芸人の中山功太が12日、自身のXを更新。サバンナ・高橋茂雄への発言をめぐり、自身の思いをしたためた。【画像】中山功太、サバンナ高橋めぐる発言に胸中【全文】5日配信のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で、中山は「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせる