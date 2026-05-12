俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。新CM「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」にちなみ、深掘りしたいことを語った。【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜ブランドキャラクターを務める松本は、同社新CMに出演。松本の“深掘りしたこと”はデジタルカメラでの撮影だという。誕生日にマネージャーからデジカメをプレゼントされたが、設定に苦戦。「一つ一つ