ジャイアンツ戦の6回、2点二塁打を打たれたドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは11日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発して5回0/3を投げ、1本塁打を含む6安打3失点で勝敗は付かなかった。1勝3敗のまま。大谷は「1番・指名打者」で出場し、5打数無安打。チームは3―9で敗れ、3連敗を喫した。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に「4番・三塁」で出