元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月11日、自身のインスタグラムを更新。食事を楽しむ姿を公開しました。 【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空「おなかいっぱいたべました」ハンバーガーショップで食事を満喫希空さんは、黒地に白のドット柄があしらわれたトップスを着用。肩から袖にかけては白いレースのデザインが取り入れられており、可愛らしさと上品さを兼ね備えたコーデ