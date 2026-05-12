グラビアアイドルの和地つかさ（32）が、12日までにXを更新。この1年で20キロ減量したことを明かし、話題になっている。和地は「『痩せたんですよ！』って話すこと多すぎてステッカー作ってみた」と、“ぽっちゃり”としたビキニ姿の写真をアップした。ファンからは「どれくらい、痩せたのですか？」「かなり絞りましたね？」「逆にその痩せる前の写真が欲しいです」と次々と反応が寄せられる中、和地は「20キロぐらい痩せました」