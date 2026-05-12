◆米男子プロバスケットリーグＮＢＡ▽プレーオフカンファレンス準決勝第４戦（１１日、米ロサンゼルスクリプト・ドットコム・アリーナ）西地区４位のレイカーズは本拠地で昨年覇者のサンダーと対戦し、１１０―１１５で敗れた。４連敗を喫し、３年ぶりのカンファレンス決勝進出はならなかった。八村塁は４本の３ポイント（Ｐ）シュートを含む、チーム２位の２５得点をマーク。攻守で活躍したが、勝利には５点届かなかっ