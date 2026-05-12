◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人・赤星優志投手が救援として１軍本隊に再合流した。今季は開幕から救援として働いていたが、５日・ヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発し、５回３安打無失点で白星をゲット。チームの連敗を３で止めることに大きく貢献した。その後は交流戦まで６連戦がない日程の兼ね合いもあり、再び救援に。先発後の間隔も短かったことから８〜１０日に行われた中日戦（バンテリン