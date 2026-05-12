フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）がスペイン１部アトレチコ・マドリードのアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスの獲得に乗り出すと、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。アルバレスをめぐってはスペイン１部バルセロナが獲得に乗り出す構えを見せるもＡマドリードは放出に難色を示しており、今オフの動向が注目されている。そんな中、同メディアは「ＰＳＧはスター選手であるアルバレスを