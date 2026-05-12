人気歌手の相川七瀬がＤｅＮＡ・山本のトレードに反応した。この日の午前、ソフトバンク・尾形、井上との交換トレードでソフトバンク移籍が発表。自身のＸを更新し「これ、本当の話ですか？どうして？」とつづった。昨年５月３日のＤｅＮＡ―巨人戦（横浜スタジアム）では始球式を務め、大のベイスターズファンとしても知られる相川。「こんな悲しいことないよ。仕事が手につかないよ。」と連続して投稿し、正捕手の移籍にショ