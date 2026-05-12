◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が好投を見せた。先発で登板して５回無失点。「調子がいいとは言い切れない状態だったが、ゲームを作れたのは良かった。思うようなボールを投げられない場面もあったが、要所でしっかり投げ切れたことが無失点につながった」とコメントした。大竹２軍投手コーチは「左打者を抑えることが課題」と語っていたが、この日は左