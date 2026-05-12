ソフトバンクからＤｅＮＡへのトレード移籍が決まった尾形崇斗投手（２６）が１２日、みずほペイペイドームで取材対応し、新天地での活躍を誓った。この日の早朝に連絡を受けたという最速１５９キロ右腕は、ＤｅＮＡの印象について「個人的に伝えらえて思ったのは、ベイスターズの取り組みだったり、テクノロジーの使い方っていうのはこの１、２年見てましたし、すごくいい取り組みをしているなって思っていた。トレードって最