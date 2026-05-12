日経賞２着のミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、宝塚記念（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）を目標とすることが分かった。同馬は未勝利から４連勝を飾り、オープン昇級初戦の前走で２着と好走。丹内騎手とはキャリア８戦のうち６戦でコンビを組んでいる。宝塚記念へ出走すれば、Ｇ１初挑戦となる。