暑いときや忙しいとき、キッチンに立つ時間を少しでも短くしたいですよね。そんなときのおすすめが、電子レンジで作るメインのおかず。キッチンが暑くならないし、ほったらかしで出来て手間いらず！藤井恵さんが試作を重ねた『パプリカ肉絲』はビタミン豊富なパプリカで作る、青椒肉絲風のレンジ炒め。果肉が柔らかく苦みも少ないので、レンジ調理に向いています。元気が出るカラフルな色もいいですよね。牛肉はマヨ入りの下味をか