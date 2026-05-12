この先の東北地方は晴れる日が多いでしょう。次の土日は広く晴れて、お祭り・運動会日和となりそうです。ただ、14日(木)にかけては、にわか雨にご注意ください。気温は平年より高い日が多く、南部では最高気温が30℃を超える日があるでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給や適度な休憩など、熱中症対策を心がけましょう。14日まで急な雨や雷雨に注意15日以降は晴れて暑い明日13日(水)と14日(木)は、晴