卓球の世界選手権団体戦は日本時間11日に閉幕。日本は男女とも決勝で絶対王者の中国に屈し、銀メダルに終わった。【写真】女子卓球・早田ひな「混合ダブルス初戦敗退」がシングルスや団体でプラスに転じる可能性男子は4大会ぶり、女子は6大会連続の準優勝。中国の牙城を崩せなかったものの、2028年ロサンゼルス五輪はメダルラッシュに沸きそうだ。日本のお家芸種目の一つとして注目度が高いが、前回24年のパリ大会で男子は個