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アジア株韓国株下落、政府高官が投資家の感情を逆なでインド株続落 東京時間14:12現在 香港ハンセン指数 26443.74（+36.90+0.14%） 中国上海総合指数 4208.00（-17.02-0.40%） 台湾加権指数 42137.45（+347.39+0.83%） 韓国総合株価指数 7574.16（-248.08-3.17%） 豪ＡＳＸ２００指数 8667.40（-34.36-0.39%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75299.44（-715.84-0.94%） アジア株