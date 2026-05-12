東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 家計支出（3月）08:30 結果-2.9% 予想-1.3%前回-1.8%（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 ベッセント米財務長官と金融市場について議論した 為替は日米財務相共同声明に沿ってしっかりと連携 日米為替合意では介入も選択肢の1つとして明記されている 金融政策の具体的な手法は日銀に任せるべきだ 【イラン情勢】