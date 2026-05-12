６日、黒竜江省富錦市の星空の下で咲くエゾムラサキツツジ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン5月12日】中国最北端の黒竜江省が星空と花の季節を迎えた。夜空に横たわる天の川と大地に咲く花が詩情あふれる光景を描き出している。９日、黒竜江省の国有農業企業、北大荒農墾集団が運営する引竜河農場に咲くエゾムラサキツツジ。（ハルビン＝新華社配信／銭泊羽）８日、黒竜江省肇東市の星空の下で咲く花。（比較明合