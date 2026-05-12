元大阪府知事、大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１２日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に生出演。磐越自動車道で私立北越高校の男子生徒１人が死亡したマイクロバス事故で、男子ソフトテニス部の顧問が１０日、会見したが、橋下氏は「顧問の個人責任ではないです。もし責任があるとすれば、学校組織の責任です」と指摘した。「この北越高校だけじゃなく、日本全国の学校で、部活で子供達を移動させる時のチェック事項っ