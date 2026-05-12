【ロサンゼルス＝帯津智昭】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は１１日、プレーオフの西カンファレンス準決勝（７回戦制）が各地で行われた。第４シードで八村塁の所属するレーカーズは本拠地で２連覇を狙う第１シードのサンダーとの第４戦に臨み、１１０―１１５で競り負け、４連敗で敗退した。先発して４３分１１秒プレーした八村は、３点シュートを４本決めるなど２５得点、５リバウンドをマークしたが勝利には結びつかず