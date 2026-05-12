さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月11日（月）に放送された同番組では、昼の帯番組でMCも務めるハライチの岩井勇気がゲストで登場。生放送に出演する若手芸人に対し、危惧していることを明かした。【映像】ハライチ岩井、昼の帯番組について赤裸々トーク！今回はゲストの岩井が“毒出しノート”と称