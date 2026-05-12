5月11日（現地時間10日、日付は以下同）。6月24日、25日に開催される「NBAドラフト2026」の指名順位を決める抽選“ドラフト・ロッタリー”が開催され、ワシントン・ウィザーズが全体1位指名権を手にした。 ウィザーズにとって、1巡目1位指名は1961、1962、2001、2010年に続いて通算5度目。前回の2010年はケンタッキー大学のポイントガード、ジョン・ウォールを指名していた。