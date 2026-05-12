ＢＩＰＲＯＧＹが反発。ＳＭＢＣ日興証券は１１日、同社株の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は４９００円から６５００円に見直した。同社の２６年３月期の連結営業利益は前の期比９．１％増と十分に高い成長となった。２７年３月期の同利益は前期比１３．６％増の４８４億円と設定され、同証券予想（４７０億円）を上回った。一方、株価は第２四半期決算後から約６カ月で３０％下落し