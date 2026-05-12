「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、グリーンエナジー＆カンパニーが「売り予想数上昇」で５位となっている。 ７日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の１７０億円から１８４億円（前の期比５８．４％増）へ、営業利益が８億円から１１億５０００万円（同２．１倍）へ、純利益が４億４０００万円から５億円（同８１