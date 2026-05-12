ハードオフコーポレーションが後場急伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう午後２時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１９．６％増の４０億５０００万円としていることや、期末一括配当計画を前期比７円増配の９２円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１６．４％増の４５７億円を見込む。「リアル店舗戦略」「出店戦略」「ネット戦略」「海外戦