フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が5月8日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と共にテレビに出演したときの写真を投稿した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 投稿されたのは、三浦と木原が5月11日放送の『テレビ×ミセス』に出演したときの写真。三