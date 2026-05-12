栗林商船 [東証Ｓ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.7％減の28.8億円になり、27年3月期も前期比9.8％減の26億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を25円→60円(前の期は25円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当30円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比83.6％減の0.3億円に大きく落ち込み、売上営業