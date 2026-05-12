ヤクルト本社 [東証Ｐ] が5月12日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.5％減の610億円になり、27年3月期も前期比5.9％減の575億円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の72円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.7％減の54.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.1％→3.7％に悪化した。