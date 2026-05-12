田中商事 [東証Ｓ] が5月12日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.1％増の14.1億円になり、27年3月期も前期比25.2％増の17.7億円に伸びを見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比92.0％増の5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→3.6％に改善した。 株探ニュース