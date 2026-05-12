ジェノバ [東証Ｇ] が5月12日後場(14:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.5％増の4.1億円に伸び、通期計画の7.9億円に対する進捗率は52.3％となり、4年平均の50.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比1.8％減の3.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績で