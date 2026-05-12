ポバール興業 [東証Ｓ] が5月12日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億4000万円→4億7900万円(前の期は2億6700万円)に40.9％上方修正し、増益率が27.3％増→79.4％増に拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8800万円→2億2700万円(前年同期は1億3