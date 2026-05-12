富山銀行 [東証Ｓ] が5月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比37.8％増の17.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比21.3％減の14億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を50円→55円(前の期は50円)に増額し、今期も55円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.0％増の6.1億円に拡大した。 株探ニュース