滝沢ハム [東証Ｓ] が5月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は3億6100万円の赤字(前の期は4億0500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年3月期は6000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は20円で、3期ぶりに復配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2億4300万円の赤字(前年同期は2億3300万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同