バンス米副大統領、ルビオ米国務長官（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ホワイトハウスで開いたイベントで、バンス副大統領とルビオ国務長官に言及しながら、自身の後継の大統領候補にどちらがふさわしいかを出席者に尋ねる場面があった。バンス、ルビオ両氏への拍手が拮抗すると「ドリームチームのようだ。でも私が支持しているという意味ではない」と冗談めかして語った。トランプ氏はこ