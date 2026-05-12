◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜）ＤｅＮＡの相川亮二監督が取材に応じ、１対２の交換トレードでソフトバンクに移籍が決まった山本祐大捕手について語った。ソフトバンクからは尾形崇斗投手、井上朋也内野手が加入する。正捕手の電撃移籍となった。指揮官は「僕らとしてはやることは変わらない。ここにいるベイスターズのメンバーで最後まで戦い抜くというところで、これはまたみんなと誓った中で、今日か