お笑いコンビ「モリマン」（ホルスタイン・モリ夫、種馬マン）が、６月１３日に「ＺｅｐｐＳａｐｐｏｒｏ」で開催する「モリマンフェスＴｈｅＦｉｎａｌ」の全出演者が決定したと１１日、所属の吉本興業が発表した。すでに発表されている清水ミチコ、ＭＡＸ、タカアンドトシ、トム・ブラウンらに加え、新たに野沢直子が参加するツーピースパンクバンド「ＥＬＥＣＴＲＩＣＭＡＣＨＩＮＥＧＵＮＴＩＴＳ」、ブルース