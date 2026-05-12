◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発。６回途中３失点で降板し、勝敗はつかなかった。「比較的全球種コントロールできていたので、ゾーンの中で勝負できました。（３回の）ランナーを迎えた場面でも丁寧にコースを突くことができて、なんとか５回まではうまく投