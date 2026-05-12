ＤｅＮＡにトレード移籍が決まったのソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）が、大谷翔平（現ドジャース）が日本ハム時代にマークしたＮＰＢ日本人最速１６５キロの更新を誓った。井上朋也内野手（２３）とともに、ＤｅＮＡの正捕手・山本祐大捕手（２７）と２対１でトレードされることが両球団から発表。ＭＡＸ１５９キロ右腕が胸に秘めていた思いを明かした。「ここ（ソフトバンク）では言わなかったですけど『日本人最速を３４