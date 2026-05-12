シンガーソングライターのmilet（ミレイ）さんの所属事務所・ソニー・ミュージックアーティスツが2026年5月11日に公式サイト上でファンの待ち伏せ行為に対して注意喚起を行った。「警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処」miletさんの所属事務所は11日公式サイトに「miletに関するお願いとご注意」を公開。その中で、「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。アーティストが安全に、そして心身共に健