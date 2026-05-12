◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）ともに稽古量は文句なし。立ち合いから激しい攻防が予想される。押していなして突いての切れ目のない動きの中、霧島（音羽山）としては胸を合わせ、まわしを取りたい。藤ノ川（伊勢ノ海）は懐に入って２本さし狙いか。とにかく低く攻め込みたい。我慢しきれなくなって先に引いた方が墓穴を掘る可能性が高い。琴桜（佐渡ケ嶽）の２日目までの相撲は反省材料が多すぎる。立