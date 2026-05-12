アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）出場のために韓国を訪れる北朝鮮の女子クラブチーム「ネゴヒャン女子サッカー団」の入国手続きが進み、韓国政府が関連支援策の検討に本格着手した。韓国政府は今回の試合が南北の相互理解増進に寄与できるという点を考慮し、民間団体レベルで推進している応援団の構成に南北協力基金を支援する方針だ。12日、韓国統一部の当局者は記者団に対し、統一部としての準備状況