4月9日から投票が始まったサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を実施しているサンリオは12日、中間順位の発表をファンと一緒に楽しむリアルイベント「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表を東京・恵比寿ガーデンプレイス センター広場で開催した。【動画】ポムポムプリン＆シナモロール＆ウサハナらが「ポムポムビート☆」をダンス！同社の機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986