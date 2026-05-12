元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人として知られるニッチロー（47）が12日、自身のインスタグラムを更新し、印象激変の姿を披露した。【写真】ニッチローが激変「俳優業」のスーツ姿「俳優業」「スーツロー」とニッチロー自身が表現した姿は、シックにスーツを着こなし、淡いサングラスを着用。ヒゲも似合い、笑顔を見せている。これにファンは驚き。「誰!?」「かっこいい！」「イタリアのイケおじ」など、多数